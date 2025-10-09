Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики

1:00
Певец Алексей Чумаков столкнулся с новой волной критики в социальных сетях. Поводом стало видео, которое опубликовала в своем Instagram* его супруга Юлия Ковальчук.

На кадрах певица демонстрирует наряд перед концертом, в то время как Чумаков остаётся на заднем плане.

Пользователи обратили внимание на то, что артист не смотрит в сторону жены. В комментариях появились оценки о его предполагаемом безразличии.

Данный инцидент продолжает серию публичных обсуждений отношений пары. Ранее Чумаков уже сталкивался с критикой из-за высказываний в адрес супруги.

Юлия Ковальчук неоднократно комментировала ситуацию, подчёркивая стабильность их брака, длящегося уже больше 10 лет. Певица с юмором реагировала на нападки в адрес мужа.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
