Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики

Певец Алексей Чумаков столкнулся с новой волной критики в социальных сетях. Поводом стало видео, которое опубликовала в своем Instagram* его супруга Юлия Ковальчук.

На кадрах певица демонстрирует наряд перед концертом, в то время как Чумаков остаётся на заднем плане.

Пользователи обратили внимание на то, что артист не смотрит в сторону жены. В комментариях появились оценки о его предполагаемом безразличии.

Данный инцидент продолжает серию публичных обсуждений отношений пары. Ранее Чумаков уже сталкивался с критикой из-за высказываний в адрес супруги.

Юлия Ковальчук неоднократно комментировала ситуацию, подчёркивая стабильность их брака, длящегося уже больше 10 лет. Певица с юмором реагировала на нападки в адрес мужа.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ