Условие для эмиграции: за какую сумму Лебедев готов променять Россию на США

Дизайнер Артемий Лебедев ответил на вопрос о возможном переезде в Соединённые Штаты. Обсуждение состоялось в рамках видеоформата в социальной сети "ВКонтакте".

Блогер указал, что рассмотрел бы такое решение при предложении заработной платы, десятикратно превышающей его текущие доходы в России.

"Наверно, я могу соблазниться действительно. И я могу поехать в Америку и поработать, если вдруг так сложится", — заявил Лебедев.

При этом он сразу уточнил, что подобные мысли отсутствуют в его планах. Основным препятствием дизайнер назвал близких людей и коллег, остающихся в России.

Лебедев также напомнил, что ранее уже отказывался от возможности проживания в США, сделав осознанный выбор в пользу работы на родине.