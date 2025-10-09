Строгий отец против мажоров: почему Кончаловский запретил сыновьям рассчитывать на его состояние

Режиссёр Егор Кончаловский раскрыл принципы воспитания своих детей. 59-летний кинодеятель рассказал о подходах к образованию двух младших сыновей от брака с Марией Леоновой.

Кончаловский заявил, что не намерен полностью обеспечивать будущее наследников. Он считает необходимым для сыновей прохождение армейской службы для приобретения самостоятельности.

Режиссёр подчеркнул, что хотя и приобрёл детям небольшие квартиры, это было инвестиционное решение.

"Машину — нет. На метро пусть ездят. Хочешь машину? Покупай машину сам", — заявил Кончаловский в интервью StarHit.

Отдельно режиссёр высказался о своей взрослой дочери Марии от актрисы Любови Толкалиной. Он отметил её достижения как иллюстратора и автора книг, но выразил сомнение в отношении актёрской карьеры.

"Последнее, правда, не могу оценить — то ли достижение, то ли ненужное что-то", — прокомментировал Кончаловский выбор профессии дочерью.