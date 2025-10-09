Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына

1:13
Правда ТВ

Певица Анна Седокова подвергла резкой критике современных исполнителей. Она заявила, что тексты их песен формируют у подростков искажённое представление о роли женщины.

По мнению Седоковой, в популярной музыке широко распространено неуважительное отношение к женскому достоинству.

"Ты ещё такой малыш, а ты уже собираешься туда, сюда и прочее…", — прокомментировала певица содержание некоторых композиций.

Особую остроту этой проблеме придает её статус многодетной матери. Седокова отдельно отметила, что остро воспринимает ситуацию из-за воспитания младшего сына.

"Я понимаю, что он такое не очень слушает, но есть огромное количество детей, которые слушают песни, в которых женщины не котируются", — добавила она в эфире "Утро на ТНТ". 

Певица воспитывает сына Гектора самостоятельно. Ранее значительную роль в жизни мальчика играл баскетболист Янис Тимма, чья смерть стала тяжёлым ударом для ребёнка.

В настоящее время Гектор продолжает увлекаться баскетболом и играет в майке с номером своего отчима.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.