Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына

Певица Анна Седокова подвергла резкой критике современных исполнителей. Она заявила, что тексты их песен формируют у подростков искажённое представление о роли женщины.

По мнению Седоковой, в популярной музыке широко распространено неуважительное отношение к женскому достоинству.

"Ты ещё такой малыш, а ты уже собираешься туда, сюда и прочее…", — прокомментировала певица содержание некоторых композиций.

Особую остроту этой проблеме придает её статус многодетной матери. Седокова отдельно отметила, что остро воспринимает ситуацию из-за воспитания младшего сына.

"Я понимаю, что он такое не очень слушает, но есть огромное количество детей, которые слушают песни, в которых женщины не котируются", — добавила она в эфире "Утро на ТНТ".

Певица воспитывает сына Гектора самостоятельно. Ранее значительную роль в жизни мальчика играл баскетболист Янис Тимма, чья смерть стала тяжёлым ударом для ребёнка.

В настоящее время Гектор продолжает увлекаться баскетболом и играет в майке с номером своего отчима.