Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери

0:55
Правда ТВ

Единственная дочь телеведущей Даны Борисовой начала самостоятельную профессиональную деятельность. 18-летняя Полина устроилась на должность стажёра в одно из интернет-изданий.

Однако звёздная мать холодно отреагировала на карьерный выбор наследницы. Борисова выразила сомнения в перспективах данной работы.

"Полина устроилась работать журналистом, но она стажёр: кто там ей будет платить? Это жёлтый интернет-портал", — цитирует телеведущую mk.ru.

Она также призналась, что не интересуется профессиональной жизнью дочери. По словам Борисовой, её немного обижает тот факт, что Полина не обратилась к ней за советом.

Напряжённость в отношениях усугубилась после недавнего публичного конфликта, в результате которого Борисова прекратила финансовую поддержку совершеннолетней дочери.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Ключевые качества от Собчак: телеведущая объяснила, что ценит в людях больше всего
Ключевые качества от Собчак: телеведущая объяснила, что ценит в людях больше всего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.