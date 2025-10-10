Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Единственная дочь телеведущей Даны Борисовой начала самостоятельную профессиональную деятельность. 18-летняя Полина устроилась на должность стажёра в одно из интернет-изданий.

Однако звёздная мать холодно отреагировала на карьерный выбор наследницы. Борисова выразила сомнения в перспективах данной работы.

"Полина устроилась работать журналистом, но она стажёр: кто там ей будет платить? Это жёлтый интернет-портал", — цитирует телеведущую mk.ru.

Она также призналась, что не интересуется профессиональной жизнью дочери. По словам Борисовой, её немного обижает тот факт, что Полина не обратилась к ней за советом.

Напряжённость в отношениях усугубилась после недавнего публичного конфликта, в результате которого Борисова прекратила финансовую поддержку совершеннолетней дочери.