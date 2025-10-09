В небе ЕС заметили новое явление — фон дер Ляйен назвала это частью войны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участившиеся случаи появления беспилотников в воздушном пространстве стран ЕС нельзя считать случайными инцидентами. По её словам, речь идёт о форме гибридного давления, цель которого — посеять тревогу среди граждан и создать ощущение нарастающей угрозы. Она подчеркнула, что Европа сталкивается с новым типом рисков, которые развиваются одновременно в информационной, военной и технологической сферах.

Выступая в Европейском парламенте, фон дер Ляйен отметила, что рост подобных эпизодов вписывается в общую картину усиления внешних вызовов. Она убеждена, что европейским странам необходимо реагировать не точечно, а системно, укрепляя контроль над воздушным пространством и координацию служб безопасности. В ЕС уже начали предпринимать шаги: комиссия выделила средства Финляндии для закупки дронов, которые будут использоваться для мониторинга границы с Россией.

На фоне обсуждения угроз фон дер Ляйен также обратилась к депутатам с призывом сохранить единство и поддержать её руководство. Она предупредила, что Европа находится в состоянии нестабильности и нуждается в предсказуемости. Между тем в Москве считают, что гибридное противостояние направлено не против России, а против экономических интересов самого Евросоюза. Такое мнение озвучили в МИД, отмечая, что дестабилизация ударит прежде всего по европейским странам.