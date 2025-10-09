ЦАХАЛ внезапно меняет позиции — сделка с ХАМАС запускает скрытый план

Израильская армия объявила о начале подготовки к выполнению договорённостей с движением ХАМАС в рамках мирного плана. ЦАХАЛ сообщил, что переходит к боевым протоколам для изменения линии развертывания войск в ближайшее время. Это связано с переходом к первой фазе соглашений, которые были согласованы при посредничестве США и Катара.

Суть договоренностей заключается в взаимных шагах сторон. ХАМАС обязался освободить всех удерживаемых заложников, а Израиль — отвести войска на определённые позиции. По данным израильских СМИ, на начальном этапе армия сохранит контроль примерно над половиной территории сектора Газа, но начнёт вывод сил из ряда районов. Первое освобождение заложников ожидается в понедельник, а обмен оставшихся живых израильтян на почти две тысячи палестинских заключённых уже подтверждён палестинской стороной.

План мирного урегулирования, представленный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает прекращение огня, освобождение заложников в течение трёх суток и передачу управления Газой без участия ХАМАС. Организация согласилась передать административные полномочия, но заявила, что вопросы будущего анклава и прав палестинцев будут обсуждаться в рамках общей национальной структуры. При этом Израиль готовится к разным сценариям: глава Генштаба распорядился быть готовыми как к выполнению соглашения, так и к силовой операции по возврату заложников, если условия будут нарушены.