Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой

Телеведущая Лариса Гузеева публично обратилась к коллеге Лере Кудрявцевой с претензиями в связи с выходом выпуска программы, посвящённого мошенничеству.

Гузеева обратилась к ведущей в личном блоге, выразив обеспокоенность её ментальным состоянием.

Она напомнила, что недавно в Болгарии Кудрявцева лично поддерживала её, списывая инцидент на издержки популярности.

"Ты забыла предупредить меня о записи эфира и запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сергею Домогацкому — не чужой человек", — заявила Гузеева.

Речь идёт о бизнесмене, в связи с которым актрису ранее заподозрили в рекламе проблемного проекта по продаже вилл на Бали.

Сама Гузеева, как выяснилось, недвижимость не приобретала, хотя её реклама побудила других людей вложить средства.

В завершение актриса иронично попросила пригласить её в эфир о порядочности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
