Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой

Телеведущая Лариса Гузеева публично обратилась к коллеге Лере Кудрявцевой с претензиями в связи с выходом выпуска программы, посвящённого мошенничеству.
Гузеева обратилась к ведущей в личном блоге, выразив обеспокоенность её ментальным состоянием.
Она напомнила, что недавно в Болгарии Кудрявцева лично поддерживала её, списывая инцидент на издержки популярности.
"Ты забыла предупредить меня о записи эфира и запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сергею Домогацкому — не чужой человек", — заявила Гузеева.
Речь идёт о бизнесмене, в связи с которым актрису ранее заподозрили в рекламе проблемного проекта по продаже вилл на Бали.
Сама Гузеева, как выяснилось, недвижимость не приобретала, хотя её реклама побудила других людей вложить средства.
В завершение актриса иронично попросила пригласить её в эфир о порядочности.