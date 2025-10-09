Финский политик возмутился словами Зеленского — поставил под сомнение его готовность к миру

Финский политик Армандо Мема, представляющий национально-консервативную партию "Альянс свободы", негативно оценил реакцию Владимира Зеленского на предложение Владимира Путина провести встречу в Москве. В соцсети он написал, что отказ от переговоров делает всё более очевидным нежелание Киева искать дипломатическое решение. По его мнению, украинскому лидеру стоило хотя бы выслушать, какие условия может предложить Россия для прекращения конфликта.

Мема также раскритиковал резкие заявления Зеленского. Его возмутило, что на фоне приглашения к переговорам звучат угрозы в адрес Москвы. Политик считает такую позицию несоразмерной и контрпродуктивной, особенно если речь идёт о шансах на снижение напряжённости.

Напомним, Владимир Путин заявлял о готовности принять Зеленского в Москве и обеспечить необходимые условия и безопасность. Однако украинская сторона отвергла инициативу. После этого Зеленский выступил с предупреждениями о возможном применении дальнобойного вооружения и в резкой форме обратился к представителям руководства России, напоминая им о бомбоубежищах.