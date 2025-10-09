Звонок из поликлиники обернулся потерей денег — пенсионеры не понимают, в чем подвох

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана пожилых людей, пользуясь доверием к медицинским учреждениям. Они звонят пенсионерам и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом «пересдачи анализов» просят продиктовать персональные данные, якобы для заполнения анкеты. Такая легенда звучит правдоподобно для людей старшего возраста, особенно если они действительно посещают врачей.

После первого разговора включается второй этап обмана. Пенсионеру звонят уже «представители силовых структур» и заявляют, что его данные использовали для финансирования запрещённых организаций. Чтобы избежать последствий, собеседнику предлагают защитить свои деньги, переведя их на так называемый безопасный счёт. Всё это сопровождается давлением и уверенным тоном, чтобы человек не сомневался и действовал быстро.

По этой схеме уже пострадала 89-летняя женщина. После звонков к ней домой пришла сообщница мошенников, принесла пакеты и объяснила, что туда нужно сложить наличные для «проверки». Позже другой участник группы забрал сумку, где находилось 80 тысяч рублей. МВД фиксирует рост подобных преступлений и призывает родственников предупреждать пожилых людей: ни поликлиники, ни силовые ведомства не собирают данные и не принимают деньги через курьеров или по телефону.