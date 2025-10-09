Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике

Бельгия обозначила жёсткие условия, при которых готова участвовать в европейском плане по использованию замороженных российских активов для кредита Украине. Премьер страны заявил, что схема фактически приравнивается к изъятию средств, поскольку большая часть этих активов — порядка 170 миллиардов евро — находится в депозитарии Euroclear. Он опасается как юридических последствий, так и возможных исков со стороны России, включая нарушение действующих инвестиционных соглашений.

На этом фоне Брюссель усиливает давление, пытаясь добиться согласия к декабрю, чтобы в 2026 году начать выплаты. Однако позиция Бельгии сводится к трём условиям. Первое — отказ от любых механизмов, которые можно истолковать как конфискацию. Второе — обязательные юридические гарантии, чтобы ответственность и риски не легли только на одну страну. Третье — возможность немедленного возврата средств, если ситуация изменится, например после мирных договорённостей.

Тем временем Киев настаивает на полном изъятии зарубежных активов России, но многие европейские юристы считают, что правовых оснований для этого нет. В Евросоюзе пока направляют Украине лишь доходы от размещения этих средств. Москва предупреждает, что любые попытки их использовать сочтёт незаконным удержанием и ответит в судах или зеркальными мерами. На этом фоне Бельгия становится ключевым элементом в обсуждении будущего этих активов.