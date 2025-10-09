Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ключевые качества от Собчак: телеведущая объяснила, что ценит в людях больше всего

Телеведущая Ксения Собчак назвала ключевые качества, которые ценит в окружающих. По её словам, для неё важны ироничный взгляд на жизнь, гениальность и парадоксальность мышления.

В качестве примера Собчак привела беседу с основателем лиги Hardcore FC Анатолием Сульяновым. Именно этот разговор журналистка назвала одним из наиболее удачных и откровенных форматов.

"Он смог показать свою слабость, превратившись из "мачо" в "мальчика", — отметила Собчак в эфире телеканала "Москва 24".

Телеведущая прокомментировала подобное поведение, подчеркнув, что демонстративная маскулинность часто является формой защиты.

"Таким образом мужчина защищает своё эго, которому где-то там внутри очень страшно быть человечным, нормальным, где-то заплакать, где-то быть нежным, слабым", — заявила она.

Ранее Собчак призналась, что сама вынуждена носить маску "стального человека", что считает своей главной проблемой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
