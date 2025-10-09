Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль

Экслюзивные автомобильные номера бывшего владельца, юмориста Максима Галкина*, привлекли внимание специалистов. Речь идёт о редких регистрационных знаках, которые украшали его Bentley Arnage.

Как пишет РИА Новости, их оценочная стоимость достигла семи миллионов рублей. Для сравнения, цена самого автомобиля класса люкс на вторичном рынке не превышала 4,5 миллиона.

Особую ценность знакам придавала комбинация из "зеркальных" цифр и трёх букв "O". В документах была сделана пометка о выдаче дубликатов взамен утраченных.

"Подобные номера являются объектом коллекционирования, их рыночная цена часто не связана с реальной стоимостью машины", — отмечают эксперты автомобильного рынка.

Через два месяца после процедуры замены автомобиль сменил и владельца, и государственные номера.

* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
