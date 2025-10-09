Жизнь после разрыва: почему Слава продаёт элитное жильё в центре столицы

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о продаже роскошной квартиры в центре Москвы. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
Недвижимость была полностью отремонтирована для личного пользования после расставания с гражданским мужем. Однако после завершения работ певица приняла решение о продаже.
"Раньше хотела любоваться видами, пить вино, теперь всё изменилось. Если кто-то хочет супер-люкс, продам, но очень дорого", — пояснила Слава.
Для потенциальных покупателей артистка подготовила подробный видеообзор. Студия с панорамными окнами расположена в престижном жилом комплексе.
Коллеги выразили восхищение оформлением интерьера. Эвелина Блёданс поинтересовалась, не жалко ли артистке расставаться с жильём.
"Нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Очень жаль. Нужды нет пробовать, а одиночество заставляет", — ответила Слава на вопрос коллеги.
В квартире предусмотрены панорамные окна с видом на реку и московские высотки. Дизайн интерьера включает яркую мебель и зеркальные поверхности.