Жизнь после разрыва: почему Слава продаёт элитное жильё в центре столицы

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о продаже роскошной квартиры в центре Москвы. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

Недвижимость была полностью отремонтирована для личного пользования после расставания с гражданским мужем. Однако после завершения работ певица приняла решение о продаже.

"Раньше хотела любоваться видами, пить вино, теперь всё изменилось. Если кто-то хочет супер-люкс, продам, но очень дорого", — пояснила Слава.

Для потенциальных покупателей артистка подготовила подробный видеообзор. Студия с панорамными окнами расположена в престижном жилом комплексе.

Коллеги выразили восхищение оформлением интерьера. Эвелина Блёданс поинтересовалась, не жалко ли артистке расставаться с жильём.

"Нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Очень жаль. Нужды нет пробовать, а одиночество заставляет", — ответила Слава на вопрос коллеги.

В квартире предусмотрены панорамные окна с видом на реку и московские высотки. Дизайн интерьера включает яркую мебель и зеркальные поверхности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
