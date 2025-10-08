Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Американский капкан: почему Александр Гордон не может избавиться от гражданства США

Телеведущий Александр Гордон объяснил сохранение американского гражданства. Причиной стала чрезвычайно сложная бюрократическая процедура отказа.

Гордон отметил, что последний раз посещал США 12 лет назад на свадьбе дочери. Паспорт долгое время не использовался, но при попытке отказаться от него возникли непреодолимые трудности.

Основным препятствием стала система exit tax. При отказе от гражданства государство требует выплаты значительной суммы.

"Они оценивают всё имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, всё. И требуют 30% отдать им", — пояснил телеведущий в интервью StarHit.

Дополнительным условием остаётся статус налогового резидента США на последующие пять лет. Гордон предпринимал попытки пройти процедуру, но в итоге оставил эту затею.

Телеведущий подчеркнул, что не занимает государственных должностей, где запрещено двойное гражданство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
