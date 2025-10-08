Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева прибыла в США для встречи с друзьями. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные продюсером Ильёй Стюартом.

36-летняя звезда сериала "Метод" посетила день рождения Стюарта в американском кругу близких. Торжество состоялось 4 октября при участии Светланы Устиновой.

"Паулина выглядит совершенно преображённой в новой обстановке", — отметили источники в окружении актрисы.

Андреева предстала в расслабленном образе с минимальным макияжем. На неофициальной части вечеринки она выбрала простой трикотажный топ и яркие брюки.

Визит в США стал для актрисы возможностью провести время вне медийного пространства. Ранее она уже посещала Устинову и Стюарта летним периодом.

Вопрос о местонахождении сына актрисы Ивана остаётся без комментариев. Андреева традиционно сохраняет приватность в отношении личной жизни.