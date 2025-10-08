Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком

Правда ТВ

Актриса Паулина Андреева прибыла в США для встречи с друзьями. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные продюсером Ильёй Стюартом.

36-летняя звезда сериала "Метод" посетила день рождения Стюарта в американском кругу близких. Торжество состоялось 4 октября при участии Светланы Устиновой.

"Паулина выглядит совершенно преображённой в новой обстановке", — отметили источники в окружении актрисы.

Андреева предстала в расслабленном образе с минимальным макияжем. На неофициальной части вечеринки она выбрала простой трикотажный топ и яркие брюки.

Визит в США стал для актрисы возможностью провести время вне медийного пространства. Ранее она уже посещала Устинову и Стюарта летним периодом.

Вопрос о местонахождении сына актрисы Ивана остаётся без комментариев. Андреева традиционно сохраняет приватность в отношении личной жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.