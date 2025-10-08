Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Петросян поставил ультиматум Брухуновой: раскрыта причина скандала из-за наследства

Юморист Евгений Петросян столкнулся с серьёзным семейным конфликтом. Минувшим летом между артистом и его супругой Татьяной Брухуновой произошёл острый спор.

Источник в окружении Петросяна раскрыл детали конфликта. Причиной разногласий стали финансовые траты Брухуновой и её поведение в социальных сетях.

Артист выразил недовольство расточительностью супруги. Его также беспокоил её публичный образ и способность заботиться о детях.

"Он предупредил, что, если ничего не изменится в ближайшее время, Татьяне можно забыть не только о третьем ребёнке, а и о семье и наследстве", — сообщил источник.

По информации Telegram-канала "Свита короля", Брухунова предприняла шаги к изменению поведения. Она стала больше внимания уделять детям и ограничила дорогостоящие покупки.

Наследство остаётся ключевым вопросом в семейном споре. Петросян сомневается, что супруга сможет рационально распорядиться средствами в будущем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
