Петросян поставил ультиматум Брухуновой: раскрыта причина скандала из-за наследства

Юморист Евгений Петросян столкнулся с серьёзным семейным конфликтом. Минувшим летом между артистом и его супругой Татьяной Брухуновой произошёл острый спор.
Источник в окружении Петросяна раскрыл детали конфликта. Причиной разногласий стали финансовые траты Брухуновой и её поведение в социальных сетях.
Артист выразил недовольство расточительностью супруги. Его также беспокоил её публичный образ и способность заботиться о детях.
"Он предупредил, что, если ничего не изменится в ближайшее время, Татьяне можно забыть не только о третьем ребёнке, а и о семье и наследстве", — сообщил источник.
По информации Telegram-канала "Свита короля", Брухунова предприняла шаги к изменению поведения. Она стала больше внимания уделять детям и ограничила дорогостоящие покупки.
Наследство остаётся ключевым вопросом в семейном споре. Петросян сомневается, что супруга сможет рационально распорядиться средствами в будущем.