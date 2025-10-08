Двойная игра Пригожина: за что продюсер похвалил и раскритиковал Пугачёву

Продюсер Иосиф Пригожин оценил недавнее интервью Аллы Пугачёвой в подкасте Наташи Гасанхановой. Он разделил своё отношение к артистке на профессиональную и личную составляющие.

Пригожин заявил о глубоком уважении к творческим достижениям Пугачёвой. Он подчеркнул, что её звёздный статус был заработан исключительно талантом.

"Я восхищаюсь её талантом, её творческой личностью", — отметил продюсер.

Однако человеческие качества артистки вызвали у него критику. Пригожин напомнил о периоде, когда Пугачёва занимала доминирующее положение в шоу-бизнесе.

Особое недовольство продюсера вызвали слова Пугачёвой о браке с Филиппом Киркоровым. Он назвал унизительным её заявление о фиктивности этих отношений.

"Унижения в адрес Филиппа принять невозможно. Зачем надо было венчаться? Теперь сама призналась, что дурила людей ради пиара и денег", — заявил Пригожин.

При этом продюсер положительно отозвался о старшей дочери Пугачёвой. Он назвал Кристину Орбакайте "ангелом", с которым остались исключительно добрые впечатления от совместной работы.