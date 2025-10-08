Не шоу, а искусство: почему Оксана Самойлова разрыдалась в парижском Лувре

Блогерша Оксана Самойлова во время визита в Париж посетила музей Лувр. В своём микроблоге она описала неожиданную эмоциональную реакцию на произведение искусства.
Перед картиной Леонардо да Винчи "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом" у звезды соцсетей начались непроизвольные слёзы.
Самойлова отметила, что до сих пор анализирует причины такой сильной реакции.
"Я вчера стояла и рыдала возле этой картины, и до сих пор пытаюсь понять, что именно меня так зацепило", — написала Самойлова в своём аккаунте.
Подписчики предложили различные версии произошедшего. Одна из гипотез связывала эмоциональный отклик с образом козы на полотне.
Однако сама блогер опровергла это предположение. Визит в Лувр состоялся в рамках парижской Недели моды, где Самойлова присутствовала на показах.