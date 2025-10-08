Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не шоу, а искусство: почему Оксана Самойлова разрыдалась в парижском Лувре

Блогерша Оксана Самойлова во время визита в Париж посетила музей Лувр. В своём микроблоге она описала неожиданную эмоциональную реакцию на произведение искусства.

Перед картиной Леонардо да Винчи "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом" у звезды соцсетей начались непроизвольные слёзы.

Самойлова отметила, что до сих пор анализирует причины такой сильной реакции.

"Я вчера стояла и рыдала возле этой картины, и до сих пор пытаюсь понять, что именно меня так зацепило", — написала Самойлова в своём аккаунте.

Подписчики предложили различные версии произошедшего. Одна из гипотез связывала эмоциональный отклик с образом козы на полотне.

Однако сама блогер опровергла это предположение. Визит в Лувр состоялся в рамках парижской Недели моды, где Самойлова присутствовала на показах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
