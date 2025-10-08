Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии

1:05
Правда ТВ

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) успешно прошёл медицинскую комиссию в военкомате — результатом освидетельствования стала категория годности "А".

По данным Mash, это означает отсутствие ограничений по роду войск для прохождения службы. Артист может быть распределён как в Военно-морской флот, так и в Воздушно-десантные войска.

"Теперь предстоит служба по призыву. Я уверен, что этот опыт сделает меня сильнее", — отметил ранее Макан.

Источники указывают на возможность направления рэпера в Семёновский полк. В этом подразделении уже несколько месяцев служит актёр Глеб Калюжный.

Окончательное решение будет учитывать и пожелания самого призывника. Военкомат может пойти навстречу артисту в выборе рода войск.

Напомним, что визиту в военкомат предшествовал самостоятельный приход Макана на призывной пункт 6 октября. Ранее артист игнорировал шесть повесток, хотя и не скрывался от службы осознанно.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
