Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии

Правда ТВ

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) успешно прошёл медицинскую комиссию в военкомате — результатом освидетельствования стала категория годности "А".

По данным Mash, это означает отсутствие ограничений по роду войск для прохождения службы. Артист может быть распределён как в Военно-морской флот, так и в Воздушно-десантные войска.

"Теперь предстоит служба по призыву. Я уверен, что этот опыт сделает меня сильнее", — отметил ранее Макан.

Источники указывают на возможность направления рэпера в Семёновский полк. В этом подразделении уже несколько месяцев служит актёр Глеб Калюжный.

Окончательное решение будет учитывать и пожелания самого призывника. Военкомат может пойти навстречу артисту в выборе рода войск.

Напомним, что визиту в военкомат предшествовал самостоятельный приход Макана на призывной пункт 6 октября. Ранее артист игнорировал шесть повесток, хотя и не скрывался от службы осознанно.