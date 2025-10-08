Волочкова вновь высказалась о браке единственной дочери: ядовитый комментарий балерины

Балерина Анастасия Волочкова вновь прокомментировала отношения с дочерью Ариадной. В беседе с Лианой Николо артистка заявила о невмешательстве в личную жизнь дочери.

При этом Волочкова допустила резкие высказывания в адрес супруга Ариадны. Она открыто сравнила его со своим бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным.

Артистка подчеркнула, что принимает решение взрослой дочери. Однако её комментарий содержит скрытое осуждение и ожидание ошибки.

Она заверила, что ей абсолютно безразлично то, как живёт наследница со своим мужем.

"Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё. Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю", — заявила Волочкова.

Отдельную обиду у балерины вызывает отказ дочери от её фамилии. Волочкова уверенно заявила, что Ариадна навсегда останется её дочерью независимо от смены фамильных атрибутов.