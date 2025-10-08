Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Волочкова вновь высказалась о браке единственной дочери: ядовитый комментарий балерины

1:07
Правда ТВ

Балерина Анастасия Волочкова вновь прокомментировала отношения с дочерью Ариадной. В беседе с Лианой Николо артистка заявила о невмешательстве в личную жизнь дочери.

При этом Волочкова допустила резкие высказывания в адрес супруга Ариадны. Она открыто сравнила его со своим бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным.

Артистка подчеркнула, что принимает решение взрослой дочери. Однако её комментарий содержит скрытое осуждение и ожидание ошибки.

Она заверила, что ей абсолютно безразлично то, как живёт наследница со своим мужем.

"Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё. Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю", — заявила Волочкова.

Отдельную обиду у балерины вызывает отказ дочери от её фамилии. Волочкова уверенно заявила, что Ариадна навсегда останется её дочерью независимо от смены фамильных атрибутов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.