Гордон вынес приговор Пугачёвой: жёсткая правда о масштабе персоны

Телеведущий Александр Гордон отреагировал на новое интервью Аллы Пугачёвой. Его комментарий оказался резким и бескомпромиссным.

Гордон заявил, что не тратит время на интервью коллег. Персона Пугачёвой не вызывает у него никакого интереса на протяжении десятилетий. Своё отношение он выразил в конкретной формулировке.

"Пугачёва? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует", — заявил телеведущий в интервью StarHit.

Сам Гордон также имеет опыт жизни за границей. Он эмигрировал в США в конце 80-х, но позднее вернулся в Россию.

Сейчас его связи со Штатами ограничены. Телеведущий признаётся, что редко общается со старшей дочерью Анной. Причиной этому он называет её позицию по специальной военной операции.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
