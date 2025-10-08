Шутка обернулась скандалом: Шаляпин ответил на обвинения в унижении ребёнка

Певец Прохор Шаляпин публично отреагировал на волну критики в свой адрес. Поводом стало его высказывание в адрес ребёнка во время съёмок шоу "Дети против".
Инцидент произошёл после вопроса мальчика о работе грузчиком. Ответ артиста был воспринят частью зрителей как унизительный. Публика обвинила Шаляпина в пренебрежении к ребёнку.
Певец напомнил, что участвовал в юмористической программе. Он отметил, что съёмки прошли в лёгкой атмосфере без слёз или обид.
По его мнению, сама полемика невольно обесценивает профессию грузчика.
"У меня даже мыслей не было, что там могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая", — цитирует Шаляпина 360.ru.
Артист подчеркнул, что не видел в своей шутке ничего оскорбительного. Он выразил недоумение тем, что его слова были вырваны из развлекательного контекста шоу.