Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шутка обернулась скандалом: Шаляпин ответил на обвинения в унижении ребёнка

1:07
Правда ТВ

Певец Прохор Шаляпин публично отреагировал на волну критики в свой адрес. Поводом стало его высказывание в адрес ребёнка во время съёмок шоу "Дети против".

Инцидент произошёл после вопроса мальчика о работе грузчиком. Ответ артиста был воспринят частью зрителей как унизительный. Публика обвинила Шаляпина в пренебрежении к ребёнку.

Певец напомнил, что участвовал в юмористической программе. Он отметил, что съёмки прошли в лёгкой атмосфере без слёз или обид.

По его мнению, сама полемика невольно обесценивает профессию грузчика.

"У меня даже мыслей не было, что там могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая", — цитирует Шаляпина 360.ru.

Артист подчеркнул, что не видел в своей шутке ничего оскорбительного. Он выразил недоумение тем, что его слова были вырваны из развлекательного контекста шоу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.