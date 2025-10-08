Пенсии, пособия и больничные профинансируют на рекордную сумму — цифра впечатляет

Федеральный бюджет на 2026 год предусматривает крупные расходы на поддержку населения. Министр труда Антон Котяков сообщил, что на социальные нужды заложено более 19 трлн рублей — без учёта региональных средств. Эти деньги пройдут через Соцфонд России и покроют пенсии, больничные, декретные выплаты, помощь семьям с детьми, а также поддержку ветеранов и людей с инвалидностью. Дополнительное финансирование распределено по линиям Минтруда и Роструда.
В социальный блок также включены пособия по безработице, санаторно-курортное лечение, бесплатное переобучение и строительство социальных стационаров. Министерство подчёркивает, что речь идёт о широком наборе мер, направленных на разные категории граждан — от семей с детьми до людей, потерявших работу или нуждающихся в длительном уходе.
При этом дополнительный ресурс бюджет получит за счёт налоговых изменений. Минфин представил проект, по которому ставка НДС вырастет с нового года до 22%. В ведомстве объясняют, что часть поступлений направят на оборону и безопасность. Кроме того, часть средств пока оставлена без распределения — для поддержки региональных бюджетов и выравнивания их возможностей.