Цены на бензин взлетели до рекорда — ФАС просят срочно вмешаться

Рост цен на бензин и дизельное топливо вызвал серьёзную реакцию в парламенте. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что в Федеральную антимонопольную службу направлено обращение с просьбой проверить действия поставщиков. Инициатива исходит от фракции КПРФ, которая считает нынешнюю ситуацию беспрецедентной: темпы подорожания за последнюю неделю стали рекордными в 2025 году.

С начала года топливо выросло в цене на более чем девять процентов — это вдвое превышает официальную инфляцию. Больше всего, по словам парламентариев, страдают сельские регионы и аграрии, для которых стоимость ГСМ напрямую влияет на себестоимость продукции и транспортировку. В письме в ФАС подчёркивается, что возникает всё больше вопросов к поставщикам относительно соблюдения антимонопольного законодательства.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть возможность временно дать правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на моторное топливо, если рост продолжится. На фоне обсуждения столичные эксперты фиксируют новые максимумы: в Москве за прошлую неделю АИ-92 прибавил сорок три копейки и достиг шестидесяти рублей сорока копеек за литр. АИ-95 подорожал почти на сорок копеек и стоит сейчас около шестидесяти шести рублей шестидесяти пяти копеек.



