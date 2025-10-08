У всех чипов Visa и Mastercard в России истёк срок безопасности: что это значит для карт

1:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Национальная система платежных карт сообщила о серьёзной технической проблеме, затронувшей все карты Visa и Mastercard. С 1 января 2025 года во всех чипах этих карт истекли сертификаты безопасности — те самые, что гарантируют защищённость платежей. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил РБК, что именно этот фактор стал одной из причин обсуждаемого ограничения работы карт, срок которых уже официально истёк. Речь не о новых правилах для действующих карт, а о возврате к системе, где пластик обслуживается строго в рамках заявленного срока.

Ранее международные платежные системы продлевали сертификаты автоматически, особенно после ухода с российского рынка. Теперь же их действие прекращено окончательно, и ответственность легла на банки. Чтобы карты оставались в обороте, кредитные организации самостоятельно перенастраивали банкоматы и терминалы. Но такая схема признана временной, и сейчас НСПК вместе с участниками рынка формирует позицию, которую представят Банку России. Банкам предстоит предложить сроки, в которые просроченные карты будут выведены из обращения.

Центробанк ещё летом заявил, что ограничение действия устаревших карт необходимо для безопасности: срок годности — один из инструментов защиты от мошенников. Регулятор заверяет, что масштабных сбоев не будет: менее одного процента терминалов не смогут обслуживать такие карты. Но пользователям стоит учитывать, что период «бессрочного» функционирования подходит к концу, и перевод на обновлённый пластик станет неизбежным.