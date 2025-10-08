Моди неожиданно смутил Стармера перед визитом — всё из-за поздравления Путину

Премьер Индии Нарендра Моди неожиданно создал дипломатическую неловкость для британского лидера Кира Стармера. Всего за несколько часов до прибытия премьера Великобритании в Нью-Дели индийский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что визит Стармера задумывался как торговый и должен был пройти без лишнего политического фона.

Когда журналисты на пресс-конференции спросили британского премьера о телефонном разговоре Моди с российским президентом, он попытался уйти от прямого ответа шуткой. При этом отдельно подчеркнул, что сам никаких поздравлений Путину не отправлял. Ситуация вызвала замешательство, так как это первый визит главы британского правительства в Индию с 2016 года, и Лондон рассчитывает на укрепление экономических связей.

Нарендра Моди в соцсети X назвал Путина партнёром, выразил благодарность за сотрудничество и пожелал здоровья и успехов к 73-летию российского лидера. В телефонном разговоре он передал тёплые слова и отметил, что ждёт Путина в Индии на следующем российско-индийском саммите. Этот жест подчёркивает устойчивые отношения Москвы и Нью-Дели и добавляет тонкий политический подтекст визиту британского премьера.