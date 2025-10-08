Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Моди неожиданно смутил Стармера перед визитом — всё из-за поздравления Путину

1:25
Правда ТВ

Премьер Индии Нарендра Моди неожиданно создал дипломатическую неловкость для британского лидера Кира Стармера. Всего за несколько часов до прибытия премьера Великобритании в Нью-Дели индийский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что визит Стармера задумывался как торговый и должен был пройти без лишнего политического фона.

Когда журналисты на пресс-конференции спросили британского премьера о телефонном разговоре Моди с российским президентом, он попытался уйти от прямого ответа шуткой. При этом отдельно подчеркнул, что сам никаких поздравлений Путину не отправлял. Ситуация вызвала замешательство, так как это первый визит главы британского правительства в Индию с 2016 года, и Лондон рассчитывает на укрепление экономических связей.

Нарендра Моди в соцсети X назвал Путина партнёром, выразил благодарность за сотрудничество и пожелал здоровья и успехов к 73-летию российского лидера. В телефонном разговоре он передал тёплые слова и отметил, что ждёт Путина в Индии на следующем российско-индийском саммите. Этот жест подчёркивает устойчивые отношения Москвы и Нью-Дели и добавляет тонкий политический подтекст визиту британского премьера.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.