Россияне назвали, сколько нужно получать на пенсии, чтобы жить достойно — сумма удивила

Специалисты сервиса SuperJob опросили жителей страны и выяснили, какую пенсию они считают достойной. В среднем звучит сумма около сорока девяти тысяч восьмисот рублей в месяц. Возраст респондентов влияет на ожидания: чем старше человек, тем выше планка.

Граждане старше сорока пяти лет называют около пятидесяти тысяч восьмисот рублей, молодые до тридцати пяти хотят примерно сорок восемь с половиной тысяч, а группа от тридцати пяти до сорока пяти рассчитывает на чуть более пятидесяти одной. Мужчины ждут большего дохода, чем женщины, и разница исчисляется сотнями рублей. Образование влияет на оценки: выпускники вузов называют суммы выше, чем люди со средним профессиональным уровнем.

Москвичи ориентируются на пятьдесят две с половиной тысячи, жители Петербурга — на чуть более пятидесяти одной, хабаровчане — на уровень около пятидесяти тысяч. Экономист Игорь Балынин отмечает, что в ноябре следующего года заметно повысят выплаты трем категориям: тем, кому исполнилось восемьдесят, а также бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной отрасли. Он подчеркивает, что индексация коснется именно этих групп.