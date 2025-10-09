Садоводы спорят каждый год, но ответ один: вот при какой температуре пора укрывать растения

Подготовка сада к зиме — важнейший этап осенних работ. Садовод Светлана Самойлова напоминает: сроки и способы укрытия зависят от морозоустойчивости растений. Главное правило — не спешить и не опаздывать. Если накрыть слишком рано, растения могут сопреть, если поздно — промёрзнут. Ориентироваться стоит на ночную температуру: устойчивые минусовые значения — сигнал к действию.

Гортензию садовод советует укрывать в два этапа — сначала при -2 градусах, а затем основательно при -5. Розы выдерживают до -10, но лучше накрыть их заранее, оставив торцы открытыми для проветривания. В качестве материала подойдут мульча, лапник и агроволокно, но не плёнка и опилки, которые создают парниковый эффект.

Хризантемы лучше пересадить в теплицу и накрыть двойным слоем нетканого материала, а клубнику утеплить при -3 градусах, чтобы избежать выпревания. Чеснок укрывают поздно — в конце ноября, когда установятся стабильные морозы. Для деревьев используют мелкоячеистую сетку, заглубляя её в землю, чтобы защитить корни и ствол от грызунов и солнечных ожогов. Грамотно подобранное укрытие поможет растениям безопасно перезимовать и быстро проснуться весной.