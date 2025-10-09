Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Перестроился в тоннеле и жду штраф: тревога оказалась пустой — вот почему

1:28
Правда ТВ

Среди водителей до сих пор живут легенды о дорожных камерах, хотя многие из них не имеют ничего общего с реальностью. Одно из самых устойчивых заблуждений связано с тоннелями: якобы камеры на въезде и выезде фиксируют, если машина изменила полосу, и автоматически выписывают штраф. Звучит убедительно — ведь под землёй сплошная разметка. Но на деле система не отслеживает смену полос, а штрафы за перестроения в тоннеле не предусмотрены. Инспекторы и не спешат опровергать миф: страх наказания дисциплинирует водителей лучше любых предупреждений.

Ещё один популярный сюжет — "вафельная разметка". Многие уверены, что задержка на жёлтой сетке на перекрёстке мгновенно приводит к штрафу. На самом деле фиксация таких нарушений работает лишь на части перекрёстков, а в большинстве случаев сетка выполняет предупредительную функцию. Она призвана не карать, а напоминать о необходимости освобождать перекрёсток.

Особое место занимают муляжи камер. Они внешне неотличимы от настоящих: корпус, линза, красный диод, даже имитация подсветки. Отличить подделку можно просто — по отсутствию штрафов и с помощью навигатора с обновлённой базой координат. Так что, как ни странно, многие "страшные" камеры работают не против водителей, а во благо безопасности.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Оплатил покупку чужой картой — и стал преступником: вот почему это запрещено законом
Оплатил покупку чужой картой — и стал преступником: вот почему это запрещено законом
Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает
Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает
Ей 10 миллиардов лет — комета старше Солнца в два раза: что скрывает древний странник
Ей 10 миллиардов лет — комета старше Солнца в два раза: что скрывает древний странник
Учёные заглянули в ДНК египтянина эпохи пирамид — результат перевернул представление о древнем мире
Учёные заглянули в ДНК египтянина эпохи пирамид — результат перевернул представление о древнем мире
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.