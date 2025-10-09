Перестроился в тоннеле и жду штраф: тревога оказалась пустой — вот почему

Среди водителей до сих пор живут легенды о дорожных камерах, хотя многие из них не имеют ничего общего с реальностью. Одно из самых устойчивых заблуждений связано с тоннелями: якобы камеры на въезде и выезде фиксируют, если машина изменила полосу, и автоматически выписывают штраф. Звучит убедительно — ведь под землёй сплошная разметка. Но на деле система не отслеживает смену полос, а штрафы за перестроения в тоннеле не предусмотрены. Инспекторы и не спешат опровергать миф: страх наказания дисциплинирует водителей лучше любых предупреждений.

Ещё один популярный сюжет — "вафельная разметка". Многие уверены, что задержка на жёлтой сетке на перекрёстке мгновенно приводит к штрафу. На самом деле фиксация таких нарушений работает лишь на части перекрёстков, а в большинстве случаев сетка выполняет предупредительную функцию. Она призвана не карать, а напоминать о необходимости освобождать перекрёсток.

Особое место занимают муляжи камер. Они внешне неотличимы от настоящих: корпус, линза, красный диод, даже имитация подсветки. Отличить подделку можно просто — по отсутствию штрафов и с помощью навигатора с обновлённой базой координат. Так что, как ни странно, многие "страшные" камеры работают не против водителей, а во благо безопасности.