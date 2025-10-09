Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает

Увеличить будущую пенсию почти на миллион рублей реально, если грамотно использовать три источника дохода: официальную работу, личные накопления и участие в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что размер государственной пенсии зависит от фиксированной части и количества накопленных баллов, которые начисляются только при официальном трудоустройстве. Работа без оформления приводит к минимальным выплатам в старости, подчеркнул эксперт.

Беляев советует откладывать не менее десяти процентов от дохода — на депозит или другой надёжный инструмент. Такой подход позволит защитить деньги от инфляции и постепенно сформировать финансовую «подушку». Главное — делать это регулярно и начинать как можно раньше.

Отдельно экономист выделил программу долгосрочных сбережений, по которой государство удваивает ежегодные взносы до 36 тысяч рублей. За десять лет можно накопить 800–900 тысяч. Эти средства доступны за пять лет до выхода на пенсию и, в отличие от страховой части, передаются по наследству. По словам эксперта, три тысячи рублей в месяц — сумма, посильная для большинства работающих граждан.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
