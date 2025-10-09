Хотел укрепить здоровье с помощью добавок — а получила проблемы с сердцем: причина кроется в одной детали состава

Бесконтрольный приём биологически активных добавок может принести больше вреда, чем пользы. Об этом напомнила врач-терапевт и диетолог Елена Соломатина. По её словам, главная опасность в том, что состав БАДов часто содержит скрытые компоненты. Например, витамин D может присутствовать сразу в нескольких добавках под разными названиями, что приводит к его переизбытку и развитию гипервитаминоза — состояния не менее опасного, чем дефицит.

Врач подчеркнула, что симптомы передозировки витаминов нередко похожи на признаки их недостатка, из-за чего человек продолжает бесконтрольно принимать добавки. Кроме того, избыточное употребление пребиотиков способно нарушать обмен минералов, а некачественные БАДы с окисленными компонентами — превращаться из полезного продукта в источник токсинов и канцерогенов. Особенно это касается омега-3, которые при неправильном хранении теряют полезные свойства и вредят сердцу.

Эксперт советует тщательно изучать состав и инструкцию перед покупкой, выбирать проверенные бренды и не совмещать несколько средств без консультации врача. Добавки действительно могут поддерживать здоровье, но только при грамотном, дозированном и осознанном применении.