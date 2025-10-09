Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неожиданное новшество: ипотеку начнут выдавать микрофинансовые организации — стоит ли рисковать

1:21
Правда ТВ

С 22 октября в России ипотеку смогут выдавать не только банки, но и микрофинансовые организации. Инициатива направлена на расширение конкуренции и поддержку региональных программ, пояснил риэлтор Константин Апрелев. По его словам, нововведение поможет льготным категориям граждан — например, молодым семьям или айтишникам — получить доступ к займам, если банки им отказывают. Для регионов это шанс активизировать жилищное строительство и сделать ипотеку более гибкой.

Однако эксперт предупреждает: риски в таких сделках выше. Банки работают под жёстким надзором Центробанка, а микрофинансовые организации имеют более мягкие требования и могут устанавливать собственные условия. Это значит, что ставки могут оказаться выше, а штрафы за просрочку — строже. Кроме того, МФО вправе быстрее передавать долги коллекторам.

Апрелев отмечает, что новая система не предназначена для обхода банковских правил, но должна создать им конкуренцию и стимулировать более справедливую оценку платёжеспособности клиентов. Главное — внимательно читать договор, сравнивать предложения и не соглашаться на завышенные проценты. Ипотека от МФО — возможность, но не без ловушек.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
