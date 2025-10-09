Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Оплатил покупку чужой картой — и стал преступником: вот почему это запрещено законом

Передача банковской карты даже знакомому может обернуться уголовным делом. Об этом предупредил эксперт по информационной безопасности Василий Окулесский. Он напомнил, что по банковским правилам и законодательству о борьбе с дропперами передавать карту или её данные другим людям строго запрещено. Формально такие действия могут быть расценены как помощь мошенникам, даже если всё происходило по просьбе владельца.

Особенно опасно, когда другой человек расплачивается чужой картой — это уже подпадает под статью 272 Уголовного кодекса о неправомерном доступе к информационным ресурсам. В данном случае карта и её данные считаются средством идентификации, и пользоваться ими может только владелец.

При этом ответственность ложится не на хозяина карты, а на того, кто совершил операцию. Даже если оплата была «по дружбе», формально это нарушение закона. Эксперты советуют: в таких случаях безопаснее просто перевести нужную сумму человеку, а оплату пусть делает он сам — так вы не рискуете попасть под статью за использование чужих финансовых инструментов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
