С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей

Покупка подержанного автомобиля может обернуться серьёзными проблемами, даже если машина выглядит идеально. Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов предупреждает: главная опасность не под капотом, а в документах. Перед осмотром кузова и двигателя нужно проверить авто по всем возможным базам — на залог, арест, кредиты и запрет регистрационных действий. Без этой процедуры можно стать владельцем хорошей машины, которой невозможно пользоваться законно.

Если юридическая история чистая, следующий шаг — диагностика в сервисе. Там специалисты с оборудованием определят, не скрываются ли под новым слоем краски следы аварий, скрутка пробега или серьёзные неисправности. Только после этого стоит принимать решение о покупке.

Эксперт подчёркивает: перекупщики умеют маскировать дефекты, но скрыть юридические проблемы им сложнее. Поэтому сначала проверка по базам, потом техосмотр. Любая попытка сэкономить на этих шагах может стоить гораздо дороже — ведь чужая беда легко становится вашей, если не быть внимательным.