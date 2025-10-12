Заставляют работать в выходные — а вы можете спокойно отказаться: причина удивит многих

Работодатель не имеет права заставлять сотрудника выйти на работу в выходной или праздничный день без его согласия. Об этом напомнил юрист Александр Ксенофонтов, пояснив, что трудовое законодательство чётко защищает право гражданина на отдых. Исключения допускаются только в экстренных ситуациях — например, при аварии, стихийном бедствии или введении чрезвычайного положения, когда требуется немедленное устранение угроз.

Если человек работает по стандартному графику «пять через два», все выходные считаются временем отдыха. Привлечь к труду можно только по письменному согласию, причём с предоставлением отгула или двойной оплатой. Любые устные требования или давление со стороны начальства считаются нарушением закона.

Отказ выйти на работу в выходной не может быть поводом для увольнения. Если такое всё же произошло, сотрудник вправе обратиться в суд, где именно работодатель обязан доказать правомерность своих действий. По словам эксперта, отстаивать свои трудовые права можно и без юриста — достаточно соблюсти сроки и подать иск самостоятельно.