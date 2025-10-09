Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Учёные заглянули в ДНК египтянина эпохи пирамид — результат перевернул представление о древнем мире

1:07
Правда ТВ

Ученые впервые полностью расшифровали геном древнеегипетского мужчины, жившего более четырех тысяч лет назад во времена строительства первых пирамид. Его останки нашли в керамическом сосуде внутри каменной гробницы неподалеку от Бени-Хасана. Благодаря прохладному микроклимату и отсутствию мумификации ДНК сохранилась почти идеально, что позволило прочитать её целиком — впервые в истории египтологии.

Исследование показало, что примерно восемьдесят процентов его наследственности связано с древними североафриканскими популяциями, а оставшиеся двадцать — с народами Месопотамии. Это подтверждает, что связи Египта с Востоком были не только культурными, но и генетическими.

Учёные предполагают, что человек был ремесленником или мастером высокого ранга: в его костях нашли следы тяжёлого труда, но само захоронение говорило о почтительном отношении. Открытие помогает понять, как смешение народов способствовало становлению одной из первых цивилизаций мира.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
Хотел укрепить здоровье с помощью добавок — а получила проблемы с сердцем: причина кроется в одной детали состава
Хотел укрепить здоровье с помощью добавок — а получила проблемы с сердцем: причина кроется в одной детали состава
Садоводы спорят каждый год, но ответ один: вот при какой температуре пора укрывать растения
Садоводы спорят каждый год, но ответ один: вот при какой температуре пора укрывать растения
Жизнь после разрыва: почему Слава продаёт элитное жильё в центре столицы
Жизнь после разрыва: почему Слава продаёт элитное жильё в центре столицы
Петросян поставил ультиматум Брухуновой: раскрыта причина скандала из-за наследства
Петросян поставил ультиматум Брухуновой: раскрыта причина скандала из-за наследства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.