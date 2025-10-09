Учёные заглянули в ДНК египтянина эпохи пирамид — результат перевернул представление о древнем мире

Ученые впервые полностью расшифровали геном древнеегипетского мужчины, жившего более четырех тысяч лет назад во времена строительства первых пирамид. Его останки нашли в керамическом сосуде внутри каменной гробницы неподалеку от Бени-Хасана. Благодаря прохладному микроклимату и отсутствию мумификации ДНК сохранилась почти идеально, что позволило прочитать её целиком — впервые в истории египтологии.

Исследование показало, что примерно восемьдесят процентов его наследственности связано с древними североафриканскими популяциями, а оставшиеся двадцать — с народами Месопотамии. Это подтверждает, что связи Египта с Востоком были не только культурными, но и генетическими.

Учёные предполагают, что человек был ремесленником или мастером высокого ранга: в его костях нашли следы тяжёлого труда, но само захоронение говорило о почтительном отношении. Открытие помогает понять, как смешение народов способствовало становлению одной из первых цивилизаций мира.