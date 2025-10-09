Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ей 10 миллиардов лет — комета старше Солнца в два раза: что скрывает древний странник

Астрономы выяснили, что межзвёздная комета 3I/ATLAS, движущаяся со скоростью около 210 тысяч км/ч, вероятно, пришла не из нашей части Галактики. Согласно новому исследованию, её траектория указывает на происхождение из древних окраин Млечного Пути — области, где встречаются самые старые и молодые звёзды. Это делает объект своего рода "временной капсулой" ранней Галактики, возрастом до 10 миллиардов лет, то есть вдвое старше Солнца.

Комету впервые заметили в июне 2025 года, и NASA вскоре подтвердило её межзвёздную природу. Это лишь третий подобный объект после ʻОумуамуа (2017) и 2I/Борисова (2019), но, по оценкам, самый крупный — от 5 до 11 километров в диаметре. В октябре она проходит мимо Марса, 30 октября приблизится к Солнцу, а затем направится обратно в межзвёздное пространство. Угроза Земле отсутствует.

Учёные из Университета Ла-Коруньи (Испания), используя данные спутника Gaia, смоделировали путь кометы за последние 4 миллиона лет и установили, что ни одна из ближайших звёзд не изменила её траекторию. Это значит, что она пришла издалека — вероятно, с границы между тонким и толстым диском Млечного Пути, где находятся древние бедные металлами звёзды.

Если гипотеза подтвердится, 3I/ATLAS может стать важнейшим объектом для изучения химического состава ранней Галактики. Её наблюдения с Земли, а также с орбитальных телескопов и зондов у Юпитера помогут раскрыть, из чего состоят древнейшие ледяные тела и как формировались первые планетные системы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
