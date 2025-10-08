Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак

Вика Цыганова публично обвинила Ксению Собчак в предательстве национальных интересов России. Певица выразила возмущение тем, что журналистка продолжает деятельность без юридических последствий.

Цыганова назвала интервью Собчак с представителями враждебной для России стороны актом предательства. В качестве примера она привела беседу телеведущей с Алексеем Арестовичем*.

Певица уверена, что именно так и работает вражеская пропаганда. Она задалась вопросом о том, где та грань, где Собчак потеряет неприкосновенность.

"Интервью с преступниками — насильниками и убийцами — для Собчак давно стали нормой. Но позволить террористу и экстремисту Арестовичу выступать перед российской аудиторией — это на грани предательства", — заявила Цыганова.

Певица сослалась на статью 275 УК РФ о государственной измене, предположив возможность уголовного преследования. По её мнению, предоставление площадки для пропаганды взглядов признанного экстремистом человека попадает под определение пособничества врагу.

* Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга