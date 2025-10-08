Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак

1:16
Правда ТВ

Вика Цыганова публично обвинила Ксению Собчак в предательстве национальных интересов России. Певица выразила возмущение тем, что журналистка продолжает деятельность без юридических последствий.

Цыганова назвала интервью Собчак с представителями враждебной для России стороны актом предательства. В качестве примера она привела беседу телеведущей с Алексеем Арестовичем*.

Певица уверена, что именно так и работает вражеская пропаганда. Она задалась вопросом о том, где та грань, где Собчак потеряет неприкосновенность.

"Интервью с преступниками — насильниками и убийцами — для Собчак давно стали нормой. Но позволить террористу и экстремисту Арестовичу выступать перед российской аудиторией — это на грани предательства", — заявила Цыганова.

Певица сослалась на статью 275 УК РФ о государственной измене, предположив возможность уголовного преследования. По её мнению, предоставление площадки для пропаганды взглядов признанного экстремистом человека попадает под определение пособничества врагу.

* Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной
Просьба о помиловании: как Пи Дидди через связных вышел на Трампа после вынесения приговора
Просьба о помиловании: как Пи Дидди через связных вышел на Трампа после вынесения приговора
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Стыд за соотечественников: почему Юлия Меньшова осудила стремление угождать иностранцам
Стыд за соотечественников: почему Юлия Меньшова осудила стремление угождать иностранцам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.