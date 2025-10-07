Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Личная трагедия против ИИ: почему дочь Робина Уильямса просит не создавать цифровые копии отца

Зельда Уильямс в своём Instagram*-аккаунте попросила поклонников не присылать ей созданные искусственным интеллектом ролики с её отцом.

Дочь актёра уверена, что Робин Уильямс никогда не одобрил бы такие цифровые воссоздания его образа.

"Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми", — заявила Зельда Уильямс.

Она подчеркнула, что подобные действия причиняют боль семье покойного актёра.

Робин Уильямс ушёл из жизни 11 августа 2014 года после многолетней борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями. Его дочь последовательно защищает память отца от коммерциализации и несанкционированного использования образа. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
