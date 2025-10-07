Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Павел Прилучный о новой жизни: как актёр нашёл стабильность после скандального развода с Муцениеце

Павел Прилучный подробно рассказал о преобразованиях в жизни за последние пять лет.

Актёр в интервью "ОК!" отметил значительные изменения в характере после развода с Агатой Муцениеце и женитьбы на Зепюр Брутян.

Расставание со звездой "Закрытой школы" сопровождалось громкими взаимными обвинениями.

Муцениеце ранее заявляла о случаях агрессии со стороны бывшего мужа, что Прилучный в основном отрицал, признавая лишь отдельные вспышки гнева.

"Раньше у меня был достаточно переменчивый характер, сейчас я стабилен. Наверное, дело в том, что к определённому моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя", — объяснил актёр.

По его словам, изменения связаны с появлением в его жизни "правильных людей".

Сейчас Прилучный воспитывает троих детей: двоих от брака с Муцениеце и сына Микаэля, рождённого в 2023 году от Зепюр Брутян. Актёр подчёркивает, что обрёл гармонию и стабильность в новой семье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
