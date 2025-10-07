Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни

Работающая в парижском такси российская актриса Мария Шалаева, известная по фильму "Русалка", вышла на связь с подписчиками и рассказала о повседневных трудностях эмигрантской жизни.
Актриса, переехавшая в Париж более трёх лет назад, подтвердила, что продолжает работать водителем такси. В своём обращении Шалаева описала текущие бытовые условия.
"А у нас в Париже всё по-старому — насморк, холод, не топят и клопы", — сообщила актриса.
Эти проблемы сопровождают её повседневную жизнь несмотря на стабильный заработок.
Профессия таксиста открывает для актрисы возможность интересных знакомств. Особенное впечатление на неё производят пожилые пассажиры, с которыми случаются философские беседы.