Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни

Правда ТВ

Работающая в парижском такси российская актриса Мария Шалаева, известная по фильму "Русалка", вышла на связь с подписчиками и рассказала о повседневных трудностях эмигрантской жизни.

Актриса, переехавшая в Париж более трёх лет назад, подтвердила, что продолжает работать водителем такси. В своём обращении Шалаева описала текущие бытовые условия.

"А у нас в Париже всё по-старому — насморк, холод, не топят и клопы", — сообщила актриса.

Эти проблемы сопровождают её повседневную жизнь несмотря на стабильный заработок.

Профессия таксиста открывает для актрисы возможность интересных знакомств. Особенное впечатление на неё производят пожилые пассажиры, с которыми случаются философские беседы.