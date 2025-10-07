Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Просьба о помиловании: как Пи Дидди через связных вышел на Трампа после вынесения приговора

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Шон Комбс, известный как P. Diddy (Пи Дидди), обращался к нему с просьбой о помиловании.

Заявление прозвучало во время брифинга в Белом доме после вынесения приговора музыканту.

"Многие люди просили меня о помиловании. Я называю его Пафф Дэдди, он просил меня о помиловании", — заявил Трамп журналистам.

Президент не уточнил, планирует ли он удовлетворить эту просьбу.

По данным портала TMZ, переговоры инициировал близкий знакомый Комбса. Контакт с сотрудником администрации Белого дома состоялся на прошлой неделе сразу после оглашения судебного решения.

3 октября нью-йоркский суд приговорил рэпера к четырём годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Обвинения в торговле людьми и вымогательстве были сняты.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
