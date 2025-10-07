Личное счастье после утраты: как 82-летняя Екатерина Шаврина нашла опору в новом браке

Екатерина Шаврина объявила о вступлении в брак в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Её избранником стал мужчина по имени Александр, который поддержал певицу в трудный период жизни.
Артистка пережила серьёзные потери — утрату сестры в ДТП и кончину единственного сына весной этого года. Именно в это время в её жизни появился человек, ставший впоследствии мужем.
"Я сама выбираю мужчин, не надо ему ничего делать. Я всё равно выберу того, кого мне хочется", — прокомментировала Шаврина.
82-летняя певица подчеркнула, что для неё важнее душевные качества, чем внешность избранника.
Она продолжает активно работать и не ожидает дорогих подарков от супруга, сохраняя финансовую независимость.