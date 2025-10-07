Минтруд готовит новую модель маткапитала — выплаты хотят привязать к рождению второго ребёнка

Министр труда Антон Котяков заявил, что программа материнского капитала нуждается в обновлении. По его словам, первоначально эта мера успешно помогла стабилизировать рождаемость, а затем — стимулировать появление первых детей. Однако после расширения программы на первенцев в 2020 году рост вторых рождений так и не начался, хотя третьи дети в семьях появляются чаще. Значит, нынешняя модель перестала работать как стимул.

Котяков предложил переработать систему так, чтобы маткапитал больше мотивировал на рождение второго и последующих детей. Для этого планируется пересмотреть и другие меры демографической поддержки, объединяя их в более мощный инструмент. Министр подчеркнул, что помощь должна быть доступной всем семьям, независимо от их кредитных обязательств. Высокая закредитованность, по его словам, сегодня является одним из главных факторов, тормозящих решение о ребёнке.

Сейчас большинство семей направляют маткапитал на жильё - в 2024 году почти 270 млрд рублей ушли на погашение ипотеки. Но государство рассчитывает сделать программу не только компенсационной, но и стимулирующей. Котяков уверен: если обновить механизм, он снова сможет стать драйвером рождаемости, как это было в начале его истории в 2007 году.