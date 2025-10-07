Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый вид телефонного обмана: обещают выдать ключи от подъезда, а получают доступ к личным данным

1:16
Правда ТВ

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, нацеленная прежде всего на пожилых людей. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками компании, обслуживающей домофоны, и сообщают о "плановой замене ключей". Для убедительности называют время визита и даже ссылаются на договор с управляющей компанией.

Дальше звучит просьба "зарезервировать" нужное количество ключей. Мошенник предупреждает, что сейчас придёт смс с номером талона, который нужно продиктовать. На самом деле это одноразовый код доступа к порталу "Госуслуги". Передав его, человек фактически отдаёт аферистам доступ к своим данным, банковским сервисам и даже возможности оформить кредит.

Депутат Сергей Гаврилов подчёркивает: настоящие компании по обслуживанию домофонов никогда не спрашивают коды из смс и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально, а дополнительные ключи выдаются только по заявлению и с паспортом. Если же код уже был озвучен, нужно срочно восстановить доступ через "Госуслуги" или обратиться в МФЦ. Главное правило — не диктовать никому смс-коды, кем бы ни назывался звонивший.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
