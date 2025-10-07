Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ЕС не знает, как выдать Киеву сразу два кредита — программы помощи застряли в бюрократии

1:28
Евросоюз оказался перед финансовой дилеммой: как одновременно выдать Украине сразу два крупных кредита, если оба предполагают использование замороженных российских активов. Как пишет портал Euractiv, в Брюсселе пока не разработали механизм совмещения "займа на возмещение ущерба" на 185 миллиардов евро и отдельной программы G7 на 45 миллиардов. Главная проблема — неясно, что делать, если доходы от российских активов сократятся или исчезнут вовсе, ведь именно они должны стать источником выплат по кредитам.

Чиновники ЕС признают: окончательного решения нет. На уровне обсуждений звучат предложения выделять не всю сумму сразу, чтобы не столкнуться с нехваткой средств. Тем временем Германия предлагает свой вариант. Канцлер Фридрих Мерц ранее предложил выдавать Украине беспроцентный кредит за счёт тех же замороженных активов, но исключительно на военные нужды. Франция в ответ настаивает, чтобы оружие закупалось только у европейских производителей.

Однако единства в Евросоюзе по этому вопросу нет. В России такие инициативы называют прямым воровством и обещают ответные меры. Таким образом, финансовая поддержка Киева превращается в политическую ловушку: как распределить чужие деньги так, чтобы не остаться в долгу самим.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
