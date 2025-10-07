Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Спор о 2021 годе перешёл в открытую перепалку: Варшава и Берлин обмениваются обвинениями

1:15
Правда ТВ

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий резко отреагировал на заявление Ангелы Меркель о роли Польши в срыве переговоров между Россией и ЕС в 2021 году. В своём сообщении в соцсети X он назвал бывшего канцлера одной из "самых вредоносных" фигур европейской политики за последнее столетие. По его мнению, её слова демонстрируют полное непонимание реальной ситуации в регионе.

Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что именно Польша и страны Балтии заблокировали её инициативу прямого диалога с Владимиром Путиным. Политик утверждала, что боязнь утраты единства внутри ЕС не позволила запустить переговорный формат, который, возможно, предотвратил бы дальнейшую эскалацию украинского конфликта.

Таким образом, давний спор об ответственности за срыв дипломатии вновь вышел на поверхность. Одни считают, что диалог с Москвой был необходим, другие — что любые уступки были бы восприняты как слабость. Но одно очевидно: даже спустя годы Европа продолжает спорить о том, кто упустил шанс на мир.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
