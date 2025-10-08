Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной

Правда ТВ

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вновь появились на Кипре после спада летней жары. Местные жители заметили артистку и её супруга во время прогулки по набережной Лимасола.

На кадрах, попавших в Сеть, Пугачёва предстала общительной и внимательной к фанатам. Она охотно отвечала на проявления внимания со стороны случайных прохожих.

В это время Галкин был полностью поглощён длительным телефонным разговором.

Юморист, судя по записи, практически не реагировал на происходящее вокруг. Это вынуждало Пугачёву ускоряться, чтобы не отставать от супруга.

"Алла Борисовна старалась поддерживать общение, но было видно, что ей приходится подстраиваться под его шаг", — отметил один из свидетелей.

Наблюдатели расценили такую манеру поведения как демонстрацию отсутствия интереса к совместному времяпрепровождению.

* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста