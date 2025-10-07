Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

США боятся потерять контроль над Tomahawk: Украина может применить ракеты по своему усмотрению

Администрация Дональда Трампа выразила сомнения в том, смогут ли США контролировать применение ракет Tomahawk после их передачи Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, близкие к киевскому руководству. По их словам, в последние недели представители Белого дома обсуждают с союзниками из НАТО риски, связанные с тем, что Киев может использовать дальнобойное оружие по своему усмотрению, без согласования с Вашингтоном.

При этом окончательное решение о поставках, как утверждают собеседники Axios, ещё не объявлено. Сам Дональд Трамп ранее сказал, что «практически» готов дать согласие на передачу Tomahawk, но не хочет спровоцировать дальнейшую эскалацию.

Между тем в Москве уже предупредили о последствиях. Владимир Путин заявил, что использование Киевом таких ракет неизбежно ухудшит отношения между Россией и США. Таким образом, даже до принятия решения Tomahawk уже стали новым фактором напряжённости в диалоге двух держав.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
